A Milli Takım'da Arda Güler fırtınası

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sürdürdü.

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen futbolcular Ahmetcan Kaplan, Semih Kılıçsoy, Can Uzun ve Oğuz Aydın için tüm futbolcular karşılıklı dizilerek koridor oluşturdu. Dört futbolcu bu koridordan geçti ve ilk kez aday kadroya davet edildikleri için kutlandı.

Antrenmanda gözler Real Madrid'te forma giyen genç futbolcu Arda Güler'deydi.

Arda Güler'le başta teknik heyet olmak üzere tecrübeli futbolcuların da yakından ilgilendikleri görüldü.

A Milli Takım, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.