A Milli Takım'da deprem. Semih Kılıçsoy sakatlandı

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A Milli Takım'da deprem. Semih Kılıçsoy sakatlandı

Galler ve İzlanda maçları için hazırlıklarına devam eden A Milli Takım'da Semih Kılıçsoy sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve İzlanda ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da flaş bir gelişme yaşandı.

Milli takımın genç golcüsü Semih Kılıçsoy yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine 6 Eylül'de deplasmandaki Galler müsabakasıyla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle A Millî Takım kampına katılan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında yapılan muayene ve tetkikleri tamamlandı. Semih'in sakatlığının A Millî Takımımızın Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu"

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