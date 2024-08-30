A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız'ın aday kadrosu açıklandı.

3 İSİM İLK KEZ ÇAĞIRILDI

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu'nu ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağırdı.

6 FUTBOLCU SAKAT

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda 28 futbolcu bulunurken, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin kadrosu şu şekilde: