A Milli Takım'ın Polonya maçında sarışın güzel baş döndürdü. TRT bunun için de özür dileyecek mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, ABD'yi yendiği maçta bir kadın taraftarın sevinç gösterisi gündem olmuştu.

ABD’ye karşı alınan zafer salonda büyük bir coşku ile kutlanırken TRT Spor ekranlarına zafer kutlaması yapan bir Türk kızı yansıdı. Sevinç anlarında zıplarken göğsü gözüken kadın bir anda galibiyetten daha çok konuşulmaya başlanmıştı.

TRT daha sonra yaptığı açıklamada Türk kızının görüntülerini ‘istenmeyen görüntü’ olarak niteledi. Maç çekimlerinin ABD’li yayın kuruluşu tarafından yapıldığını ve müdahale imkanı olmadan yayınladıklarını açıklayan TRT bu durumdan rahatsızlık duyulduğunu, rahatsızlığın ABD’li makamlara iletildiğini açıklamıştı.

A Milli Futbol Takımı'nın, Polonya ile oynadığı özel maçta da benzer bir görüntü kameralara yansıdı. Yayıncı kuruluş, tribün çekimi yaptığı sırada sarışın kadın taraftar ekranlara geldi.

Sarışın güzel taraftarın görüntüsü sonrası "TRT bunun için de özür dileyecek mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.

TRT Spor’un voleybol maçı sonrası resmi sosyal medya platformu X’den şu açıklamayı yapmıştı:

“Kamuoyunun Bilgisine

3 Haziran 2024

Dün gece, A Millî Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. maçında ev sahibi ABD ile oynadığı karşılaşmanın canlı yayınında ekranlara istenmeyen bir görüntü gelmiştir.

Bu rahatsız edici durum, farklı mecralarda ve yanlış bir algı eşliğinde Kurumumuz ile ilişkilendirilmiştir.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, maçın çekimlerini ve rejisini ev sahibi ABD'li yayın kuruluşu gerçekleştirmiştir. TRT Spor ve maçı yayınlayan tüm yayın mecraları ABD'li yayın kuruluşunun anlık ilettiği görüntüleri müdahale imkânı olmaksızın ekrana yansıtmıştır. Dolayısıyla, yayın politikamıza tamamen ters olan bu görüntü, ABD'li yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir.

TRT, Türkiye'nin kamu yayıncısı sıfatı ve sorumluluğuyla bundan sonra da Türk sporunun güçlü bir destekçisi olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle "Filenin Sultanları"na, 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı ve TRT ekranlarında canlı yayınlanacak Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya karşılaşmalarında üstün başarılar diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz."