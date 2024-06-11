Vincenzo Montella çıldırdı

Polonya ile oynadığı hazırlık maçını 2-1'lik skorla kaybeden A Milli Takım'da, teknik direktör Vincenzo Montella'nın hedefinde karşılaşmanın hakemi vardı.

Macar Balazs Berke'yi adeta yerden yere vuran İtalyan hoca, "Hazırlık maçı diye hakemler hata yapmaya devam ederse, zarar verirler. İkinci golde, rakibimiz tacı 15 metre önden alıyor. Hakemler hata yapabilir ama durdurup düzeltilmesi gerekiyor. İkinci golü öyle attılar. Bu ilk defa olmuyor. Bunları geliştirmeleri gerekiyor çünkü sonrasında bizim takımımız zarar görüyor. Turnuvada böyle şeylerin olmamasını diliyorum" dedi.

Montella şöyle devam etti: "Hiçbir şekilde dostluk maçı diye bir şey yoktur, bütün maçlar çok önemlidir. Maça olan yaklaşımımız gayet iyiydi. Sadece sonucun haksız olduğunu düşünüyorum. Yediğimiz gol, haksız bir gol. O yüzden bu şekilde bakmamız gerekiyor."

Oyuncularının performansını da değerlendiren Montella, "Bugün riske girmek istediğimiz bazı defansif oyuncularımız vardı. Ofansif olarak çok büyük bir zenginliğimiz vardı. İrfan, Kerem, Semih, Hakan, bu tarz böyle zenginliğimiz var. Bunları saymakla bitmez. En iyileri sahadaydı, ama ofansif olarak daha net olmalı ve golleri atmalıyız" dedi.

Avrupa Şampiyonası öncesi herhangi bir endişesinin olmadığını da vurgulayan Vincenzo Montella sözlerini şöyle tamamladı:

"Defansif olarak herhangi bir endişem yok çünkü sakat oyuncuların hepsi geri gelecek. Bir takımı yapılandırırken zamana ihtiyacınız olur. Ama böyle bir maçtan sonra endişe etmemeliyiz. Böyle bir rakibe karşı iki katını üretiyorsunuz o yüzden endişe etmemeliyiz. Neden endişe duymuyorum çünkü takımımız son 20 metreye çok iyi bir şekilde giriyor. Sadece biraz daha netlik kazanmalıyız. Endişeye kapılmıyorum çünkü üretken bir takımız. Hoca olarak da EURO'larda boy göstermek hayalimdi. Motivasyonumuz son derece yüksek. Futbolcularımızın da hayali büyük. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız."