A Milli Takım'ı EURO 2024'te bekleyen tehlikeyi açıkladı

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Polonya ile deplasmanda karşılaşacaktı. Başkent Varşova'da PGE Narodowy Stadı'ndaki mücadelede taraftarlar tribünler tıklım tıklım doldurmuştu. Türkiye, mart ayında; Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay Yıldızlılar, son hazırlık maçında ise deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı. EURO 2024 öncesi son dostluk karşılaşması olduğu için bu 90 dakikanın yeri biraz daha ayrıydı.

ANA KADRO NETLEŞTİKTEN SONRAKİ İLK PROVA

Çünkü teknik direktör Vincenzo Montella'nın şampiyona öncesi açıkladığı 35 kişilik geniş aday kadro, 7 Haziran'da 26 kişiye düşürüldü ve Türkiye'nin EURO 2024'te mücadele edeceği nihai aday kadro UEFA'ya gönderildi.

Millilerde sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarılmıştı. Aday kadroya giremeyen isimler ise Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Can Uzun ve Oğuz Aydın oldu.

31 YILLIK ARANIN ARDINDAN…

Karşılaşmanın bir diğer önemli noktası da; A Milli Futbol Takımımız’ın rakibi Polonya ile 31 yıllık aradan sonra ilk kez mücadele edecek olmasıydı.

Türkiye, Polonya ile son maçını 27 Ekim 1993'te İstanbul'da oynamış, İnönü Stadı'ndaki 1994 Dünya Kupası Eleme Grubu müsabakasını 2-1’lik skorla kazanmıştı. Seneler sonra gerçekleşen bu buluşma ve temas, farklı açılımlara gebeydi.

GERİDE DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR

Türkiye karşılaşmaya yoğun bir ön alan baskısıyla başladı. Polonya Milli Takımı, defans ve orta saha geçişini sağlamaya çalışsa da istediklerini pek gerçekleştiremedi.

Millilerin birlikte oynama alışkanlığı geride kalan hazırlık maçları sonrası gelişmiş gözüktü. Rakip kaleyi ablukaya alan Ay Yıldızlılar, geride yaşanabilecek kontralara karşı temkinli olmak zorundaydı. Nitekim ben bunları yazdıktan sonra 12. dakikada Polonya bir kez gelip golü buldu.

SAMET’TEN SKANDAL HATA!

Polonya’nın attığı golden önce tek bir uzun top ceza alanımıza doğru geldi ve Samet skandal şekilde meşin yuvarlağı ceza saha içine indirdi. Lewandowski’nin pasında Swiderski, rahatlıkla Mert Günok’un yanından ağları havalandırdı: 1-0.

Gol sevinci sırasında ayağına ters basan Swiderski 18. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Milliler işi daha ciddiye alıp 20’ye doğru Kerem’le ilk net fırsatını buldu ama kaleciye takıldı.

BASİT TOP KAYIPLARI BAŞIMIZA İŞ AÇABİLİR

Birkaç dakika sonra Hakan Çalhanoğlu ile Türkiye çok hızlı geldi. Sağ çaprazdan çekilen şutumuz yan direğin dibinden auta gitti. Maçın gidişatı için geriden oyun kurarken yaptığımız basit top kayıplarını azaltabilmemiz gerekiyordu.

Polonya’da 35 yaşındaki golcü Lewandowski de ilk yarım saatle birlikte sakatlanıp sahadan çıkmak zorunda kaldı. Rakibin iki önemli forvetini erkenden kaybettikten sonra ileride nasıl bir performans sergileyeceği büyük bir soru işareti hâline geldi.

NET BİR PİVOT FORVET OLMAYINCA…

Türkiye, set hücumlarında zayıf kaldı. Bunun temel nedeni ise ileride net bir pivot forveti olmamasıydı. Ay Yıldızlılar, Semih ve Kerem gibi kontraya ve ani ataklara daha yatkın bir dizilimle sahadaydı. Bu durumda İrfan Can gibi sağlam pivot forvetle oynamaya alışkın bir yıldızın efektif özellikleri ilk devre itibariyle kısıtlı kaldı.

Başka gol olmayınca ilk devre ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. İleri uç ve geride bağlantı paslarını iyi yapamayan, takım boyunu genişlemesine çok uzun tutan Türkiye gol üretmeyi başaramadı.

SEYİR ZEVKİ İKİNCİ 45’TE YÜKSELEBİLİR

Soyunma odası dönüşünde iki takım hocasından da kritik hamleler geldi. Fenerbahçeli Szymanski, Polonya tarafında; Real Madridli Arda Güler de Türkiye tarafında hamle oyuncusu olarak yeşil sahaya adım attı. İki yıldızı izleyecek olmak açıkçası beni heyecanlandırdı. Direkt olarak skora ve oyunun gidişatına etki edebilecek bu iki oyuncu bakalım seyir zevkimize neler katacaktı?

Milliler ayrıca oyuna yeni giren Barış Alper gibi patlayıcı bir güçten de faydalanabilecekti.

MERT GÜNOK’TAN ÇOK KRİTİK KURTARIŞ!

Türkiye maçı oldukça hareketlendirdi. Arda ve Barış Alper hamlesi; her şeyi değiştirdi. Arda Güler’in oyuna kattığı dinamizm her geçen dakika arttı. Kronometreler 67. dakikayı gösterirken, Polonya’nın geliştirdiği ani atakta Mert Günok karşı karşıya çok net bir kurtarış yaparak farkın artmasını önledi.

Barış Alper’in hücuma getirdiği yoğunluk Türkiye’yi oyun olarak farklı bir seviyeye yükseltti. Ay Yıldızlılar, Polonya’yı kendi yarı alanı, hatta dönem dönem kendi ceza sahasına kadar hapsetti.

BARIŞ ALPER’LE SKORU DENGELEDİK!

Kerem Aktürkoğlu’nun kaleci açıldıktan sonra üst direğe çarpıp dönen topuyla gol, “Geliyorum” dedi!

Polonya’nın direnişi 77. dakikaya kadar sürdü. Abdülkerim, Okay, Kerem ve Kenan’ı geçen ağ, Barış Alper’in ayağından gelen gol vuruşuyla sonuçlandı.

Varşova’da stadyum âdeta buz kesti. Millilerimiz skoru 1-1’e getirdi ve kalan sürede âdeta maç yeniden başlamış gibi oldu.

MERT SKORU DENGEDE TUTTU AMA…

Kritik anlara girdiğimizde Mert Günok, 87’de bir kurtarışa daha yaparak skoru dengede tuttu. Oyun iki tarafa gidip sürekli geldi. Türkiye, rakip kaleye yüklenmeye hiç durmadan devam etti. Almanya’ya kazanarak gitmek isteyen Milliler, baskısını iyiden iyiye artırdı.

Buna rağmen 90’da geriye düştük. Fenerbahçeli Szymanski’nin asistinde Zalewski, Mert’i avladı ve Polonya 90 dakika sonunda gülen taraf oldu: 2-1.