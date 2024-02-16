A Milli Takımın yeni teknik direktörü belli oldu

Kaynak: AA
A Milli Takımın yeni teknik direktörü belli oldu
Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Takımı'nın başantrenörü olarak Fransız Cedric Enard'ı 3 yıllığına getirdi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda imza töreni yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Cedric Enard ve A Milli Erkek Voleybol Takımı Menajeri Orkun Özel katıldı.

Başkan Üstündağ, Türk voleybolunun tarihi başarılarını ve büyük hedeflerini anlattı. Cedric Enard'ı uzun süredir takip ettiğini ve çok güvendiğini söyledi. Menajer olarak Onat Kurt'un yerine Orkun Özel'i getirdiklerini duyurdu. Teknik ekibi de belirlediklerini açıkladı. Olimpiyatlara gitmek istediklerini ve bunu başarabileceklerine inandıklarını ifade etti.

Cedric Enard ise A Milli Erkek Takımı'nın başantrenörü olmaktan çok mutlu ve onurlu olduğunu dile getirdi. Türk voleybolunun geldiği noktayı bildiğini ve en iyisini yapacağını söyledi. Takımı ve oyuncuları tanıdığını ve çok büyük bir potansiyel olduğunu belirtti. En büyük hedeflere ulaşmak için savaşacaklarını söz verdi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Orkun Özel de ay-yıldızlı formayı taşımanın bir şeref olduğunu söyledi. Bu bir bayrak yarışı olduğunu ve bayrağı yukarıya taşımak istediklerini paylaştı.

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