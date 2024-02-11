Eczacıbaşı'nın uzun bacaklı Amerikalı yeni transferinin fotoğrafları ortaya çıktı. Plaj voleybolunun da tozunu attırmış

Kaynak: Haber Merkezi
Eczacıbaşı'nın uzun bacaklı Amerikalı yeni transferinin fotoğrafları ortaya çıktı. Plaj voleybolunun da tozunu attırmış
Eczacıbaşı Dynavit'in; gelecek sezon için kadrosuna kattığı Amerikalı smaçör Kathryn Plummer'in plaj voleybolunda da dünya şampiyonlukları var.

Sultanlar Ligi'nin iddialı takımlarından Eczacıbaşı Dynavit gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden harekete geçti.
Güçlü bir kadro kurmak isteyen Turuncu-Beyazlılar; Amerikalı smaçör Kathryn Plummer ile anlaştı.
25 yaşındaki güzel voleybolcu, 2021-2022 sezonundan bu yana İtalya’da Imoco Volley Conegliano forması giyiyor.
2.01 boyundaki smaçör bir dönem plaj voleybolu da oynamış.
Bu kategoride dünya şampiyonlukları bulunan Kathryn Plummer'in, salon voleybolunda da Amerika Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu unvanı var.
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