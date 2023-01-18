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AB, ABD, Almanya ve Brezilya için "siyasi şiddet" uyarısı yaptı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, son yıllarda ABD, Almanya ve Brezilya'da demokratik kurumlara saldırılar düzenlendiğini, "siyasi şiddet" olarak tanımladığı bu saldırıların tekrarlanabileceğini söyledi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 22:49
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AB, ABD, Almanya ve Brezilya için "siyasi şiddet" uyarısı yaptı

AB, ABD, Almanya ve Brezilya için ''siyasi şiddet'' uyarısı yaptı
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Ylva Johansson, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda düzenlenen "aşırı sağ şebekelerin oluşturduğu terör tehdidi" konulu oturumdaki konuşmasında, yakın zamanda Washington'da, Berlin'de ve Brezilya'da demokratik kurumlara saldırılar düzenlendiğini hatırlattı.

"Bugün yeni bir tehditten, internette harekete geçen siyasi şiddetten bahsediyoruz" diyen Johansson, bu tehdidin popülist liderlerden ilham aldığını, aşırı sağ ideolojiyle hareket ettiğini belirtti. Johansson, "Bunlar Washington'da, Berlin'de, Brezilya'da başarısız oldu ancak izliyorlar ve öğreniyorlar. Tekrar deneyebilirler" dedi.

Bu grupların mutlaka başarısız kılınması gerektiğini vurgulayan Johansson, bu tür bir tehditle mücadele için uygun yasalar ve işbirliği kurulması gerektiğini kaydetti. Johansson, "Demokratlar olmadan demokrasi olmaz. Sesimizi yükseltmeli ve 'Elinizi kurumlarımızdan, siyasetçilerimizden, meclislerimizden çekin. Bunlar size ait değil.' demeliyiz" ifadesini kullandı.

ABD'deki son başkanlık seçiminden sonra eski başkan Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de Kongre'ye baskın düzenlemişti.

Almanya'da ise polis, 7 Aralık’ta Almanya Federal Cumhuriyeti'ni ve onun demokratik kurumlarını tanımayan "İmparatorluk Vatandaşları" grubunun üyelerine yönelik operasyon düzenlemişti. Aralarında eski asker, polis ve yargıcın bulunduğu 25 kişi, terör örgütü üyesi olmak ve silahlı darbe planlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Brezilya'da da ekimdeki seçimi kaybeden sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlıları Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye zorla girmişti.

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