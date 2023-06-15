AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen Şili'yi ziyaret etti

Başkent Santiago'daki La Moneda Sarayı'nda görüşen Von der Leyen ve Boric, yenilenebilir hidrojenin gelişimine yönelik işbirliği anlaşması, Ukrayna'daki savaş ve AB-Şili ilişkilerini ele aldı.

Taraflar arasında, Şili-AB ortaklık anlaşmasının modernizasyonunun yıl sonuna kadar imzalanacağı ve güneyde hidrojenin gelişimini teşvik için işbirliğine gidileceği bildirildi.

Baş başa ve heyetler arasındaki toplantının ardından Von der Leyen ve Boric, ortak basın toplantısında konuştu.

Boric, yeşil hidrojenin önemine vurgu yaparak, "Bu yurttaşlarımız için olduğu kadar dünya için de iyi bir haber zira yeşil hidrojen, sürdürülebilir çevre için harika fırsatlar sunuyor. AB ile 2050'ye kadar karbon emisyonlarını sıfırlama hedefini paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Hidrojenin geleceğin yakıtı olduğunu hatırlatan Boric, coğrafi konumu ve hava koşullarının sağladığı avantajın ülkesini pazarın liderlerinden biri haline dönüştüreceğini söyledi.

Lityum endüstrisinin gelişmesinde AB'yi "stratejik müttefik" olarak gördüklerini anlatan Boric, "Bir sonraki zirvenin iki bölge arasındaki bağları derinleştirmesinde çok önemli bir rol oynayacağına eminiz." diye konuştu.

Boric, Ukrayna'da devam eden savaşın herkesi inciten bir durum olduğunu ve savaşın Şili halkını da enflasyon açısından olumsuz etkilediğini kaydetti.

- "İşbirliği için ortaklara ve üretici dostlara ihtiyacımız var"

Von der Leyen de hidrojen yakıtının önemine işaret ederek, "AB, 2030'a kadar yalnızca yeşil hidrojen üretmeye değil, yılda 10 milyon ton ithal etmeye karar verdi. Bu sebeple işbirliği için ortaklara ve üretici dostlara ihtiyacımız var. Benzer bölgelere ve ortak tarihi bağlara sahibiz ve maksadımız bunları başka yere taşımaktır." dedi.

Çevreye ve toplumların yaşamına saygılı sektörleri destekleyeceklerini belirten Von der Leyen, kendileri gibi düşünen güvenilir ortaklar aradıklarını bildirdi.

Ukrayna'yı desteklediği için Boric'e teşekkür eden Von der Leyen, "Yakın zamanda güvenilmez bir ortak uzun süre gaz arzını kestiğinde tecrübeyle dersimizi aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, sürdürülebilir ham maddelerin (lityum) üretimi için Şili ile stratejik ortaklık seviyesinde çalışmaya karar verdiklerini, yakın zamanda bunun hayata geçirilmesi için gayret göstereceklerini aktardı.

Tarafların yıl sonundan önce Şili-AB ortaklığı için "Gelişmiş Çerçeve Anlaşması" imzalaması hususunda mutabık kaldıkları belirtildi. (AA)