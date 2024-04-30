Uşak’ta fabrikada zehirlenme paniği: 19 işçi hastaneye başvurdu

Uşak’ta merkez ilçeye bağlı Sarayaltı Mahallesi’ndeki bir iplik fabrikasında çalışan 33 işçiden 19’u zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvurdu.
İşçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikâyetleri görülürken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemelerine göre işçilerin fabrikada kullanılan bazı kimyasal malzemelerden zehirlenmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.
Ekiplerce yapılan son ölçümlerde gaz yüksekliği olmadığı belirlendi.
Hastaneye başvuran işçilerin sağlık durumlarının olduğu öğrenildi.
Fabrikanın üretimi ise durduruldu.