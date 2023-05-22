AB ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de toplandı

Avrupa Birliği'ni (AB) oluşturan ülkelerin dışişleri bakanları, Ukrayna'dan Afrika'ya, Batı Balkanlar'dan İran'a kadar geniş bir gündemle bir araya geldi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de toplandı

Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündeminde, başta Rusya ile savaşan Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, Rusya'ya uygulanacak 11. yaptırım paketi gibi konular bulunuyor.

Bakanlar, Ukrayna'ya mali, askeri ve siyasi desteğin nasıl sürdürüleceğini ayrıca AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara diğer ülkelerin de uymasının nasıl sağlanacağı gibi başlıklarda görüşmeler yapacak. Yaptırımlar konusundaki 11. paketi ele alacak bakanların toplantısından bu konuda bir sonuç beklenmiyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın toplantıya video konferansla katılması planlanıyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ukrayna'ya yardımların yapılmasını sağlayan "Avrupa Barış Fonu"nu artırmayı teklif edeceği ifade ediliyor.

Toplantıda, Ukrayna'nın oluşturduğu "Rusya'nın savaşının destekçileri" listesinde bazı Avrupalı şirketlerin bulunması da görüşülecek.

Macaristan'ın Ukrayna'ya askeri yardımları engellediği, buna gerekçe olarak Ukrayna'nın listesinde bir Macar bankasının bulunmasını gösterdiği belirtiliyordu.

AB bakanları, Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin dışişleri bakanlarıyla yemekte bir araya gelecek. Özellikle Rusya'nın bölgedeki etkisinin değerlendirileceği toplantıda, Belgrad-Kosova Diyaloğu ve Bosna Hersek'teki durum gibi başlıklar da gündeme gelecek.

AB'nin insan hakları yaptırım rejimi çerçevesinde İran'a yönelik yeni yaptırımları kabul etmesi beklenen toplantıda, Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi, Tunus'taki son durum gibi konular da görüşülecek.

SAVUNMA BAKANLARI DA TOPLANACAK

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından AB Savunma Bakanları Toplantısı yapılacak. Yarın yapılacak toplantıda, gündemin esasını da Ukrayna'ya askeri yardımlar oluşturacak.

Japonya'daki G7 Toplantısı'nda Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesinin önünün açılmasıyla Ukraynalı pilotlara bu uçakların uçurulması için eğitim verilmesi planlanıyor.

AB ülkelerinin savunma bakanları, bu konunun yanı sıra Ukrayna'nın talep ettiği silah ve mühimmat desteğinin hızlandırılması konusunu ele alacak.

Ukraynalı askerlerin eğitimi de gündemde olacak. AB yetkilileri, bugüne kadar 15 bin Ukrayna askerinin eğitiminin tamamlandığını, bunu 20 bine çıkarmayı planladıklarını belirtiyor.

AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın bir bölümüne NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katılması öngörülüyor.

(AA)

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