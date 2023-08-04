AB uyardı: Avrupa'da iklim felaketi alarmı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Avrupa'da birçok ülkenin bir yandan sel diğer yandan yüksek sıcaklıklarla ilgili alarm durumunda olduğunu bildirdi.

KAYNAK: AA
AB uyardı: Avrupa'da iklim felaketi alarmı

Lenarcic eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Avrupa'da felaket durumu alarm veriyor." ifadesini kullandı.

Sırbistan'ın hem yüksek sıcaklıklar hem yağmur nedeniyle kırmızı alarm durumunda olduğu belirten Lenarcic, İsveç, Norveç, Avusturya, Macaristan, Hırvatistan ve Slovenya'da sel alarmı verildiğini aktardı.

Janez Lenarcic, Bulgaristan, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan ve Türkiye'de ise orman yangını tehlikesinin bulunduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Avrupa Acil Müdahale Koordinatörlüğü görevini de yürüten Lenarcic, AB'nin durumu yakından gözlemlediğini ve yardıma hazır olduğunu kaydetti.

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