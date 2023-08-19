Abant'ta kazada otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da Abant Milli Parkı yolunda beton bariyere çarpan otomobil ikiye bölündü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Abant'ta kazada otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Bolu-Abant yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant'tan Bolu istikametine seyreden Ali Hancı idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle beton bariyeri yerinden söken otomobil ortadan ikiye bölünerek yol kenarındaki su kanalına savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan H.İ. yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza yapan otomobilin hız kadranının 100 kilometrede takılı kaldığı ve otomobil içerisinde alkol şişelerinin olduğu görüldü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Hancı’nın cesedi, Jandarma Olay Yeri ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

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