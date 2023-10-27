Abartılı egzoz ve yüksek ses amfisi için 4 araca 24 bin 900 TL ceza kesildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri, abartı egzoz ve yüksek ses amfili araç sürücülerine yönelik yaptığı denetimlerde 4 araca toplam 24 bin 900 lira cezai işlem uyguladı.

KAYNAK: İHA
Abartılı egzoz ve yüksek ses amfisi için 4 araca 24 bin 900 TL ceza kesildi

Gazipaşa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından trafikte yüksek desibel sese sahip abartı egzoz ve yüksek ses anfili araç sürücülerine yönelik denetimler devam ediyor. Denetimlerde çevreye rahatsızlık veren, yüksek desibelde ses yayarak aynı zamanda çalıştırıldığında yüksek ses çıkaran egzozlara sahip araçlar, helezonları kesik yere yakın araçlar, kaza anında tehlike oluşturacak sivri uçlu bijon vidalı araçlar, yüksek sesli müzikle rahatsızlık verebilecek araçlarda tesisat ve kolonlu olan araçlar tek tek durduruldu. Ehliyetsiz sürücülerin de polis denetimine takıldığı uygulamalarda 44 araç sorgulandı. 4 araca toplam 24 bin 900 lira cezai işlem uygulanırken, bazı araçlar da trafikten men edildi.

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