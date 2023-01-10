Mansur Yavaş zifiri karanlıkta okula giden öğrenciler reflektör kol bandı dağıttı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçen yıl gerçekleştirilen uygulamanın bu yıl da devam ettirildiğini Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

Kış saati uygulanması yapılmadığı için gece karanlığında okula gitmek zorunda kalan öğrencilerin trafikte görülmelerini kolaylaştırmak adına Finlandiya Büyükelçiliği ile işbirliği yaptığını duyurdu.

Yavaş konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

"Okula gece karanlığında gitmek zorunda kalan evlatlarımızın güvenliğini sağlamak için Finlandiya Büyükelçiliği ile iş birliği yaptık. İlk etapta 750 reflektörlü kol bandı dağıtıyoruz.

Geçen yıl 10 bin olan reflektörlü çanta çıkartması dağıtımımızı ise bu yıl 20 bine çıkarıyoruz."