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Mansur Yavaş: Bu ülke Anka Kuşu gibi küllerinden doğanların ülkesi

Mansur Yavaş, 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıl dönümü etkinliğinde bir konuşma yaptı. Yavaş, "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Kimse köşesine çekilmesin. Bu ülke bitti denilen yerden yeniden başlayanların ülkesi. Bu ülke Anka Kuşu gibi küllerinden doğanların ülkesi." dedi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 12:31
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Mansur Yavaş: Bu ülke 'bitti' denilen yerden yeniden başlayanların ülkesi

Mansur Yavaş: Bu ülke Anka Kuşu gibi küllerinden doğanların ülkesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümünde yaptığı konuşma günlerdir konuşuluyor. 

Konuşması ayakta alkışlanan Yavaş, "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Kimse köşesine çekilmesin. Gözünüzdeki umut, yüzünüzdeki gülümseme hiç bitmesin. Bu ülke bitti denilen yerden yeniden başlayanların ülkesi. Bu ülke Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğanların ülkesi." dedi.

Yavaş’ın açıklamaları sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı, binlerce kişi tarafından beğenildi.

Atatürk’ün 103. Yıldönümü kutlamalarında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, programda emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. Yavaş, “Bizlere sunulan lirik anlatı ile o anları yeniden yaşadık. Adeta Gazi Paşa’yı hep birlikte karşıladık. Onun kurduğu bu Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıl dönümünde sizlerle bir araya gelmenin büyük onurunu ve gururunu yaşıyorum” dedi.

"ANKARA İSTİKBALİN KENTİDİR"

Yavaş, “Ankara istiklalin kentidir. Ankara istikbalin kentidir. Ankara hürriyet sevdasının kentidir. Cumhuriyet’in başkenti Ankara ilk adım ve son kaledir. 103 yıl önce Ankara’da yanan bu meşale bizlere büyük sorumluluklar yüklüyor. Kimseyi ayırt etmeden, ortak akıl ile şeffaf, hesap verilebilir ve katılımcı bir anlayışla çok çalışacağız, üreteceğiz ve başaracağız. Ankara’yı kültürüyle, sanatıyla, tarihiyle, kırsal kalkınmasıyla, turizmiyle, sanayisiyle ikinci yüzyıla hep birlikte hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN"

Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Kimse köşesine çekilmesin. Gözünüzdeki umut, yüzünüzdeki gülümseme hiç bitmesin. Bu ülke bitti denilen yerden yeniden başlayanların ülkesi. Bu ülke Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğanların ülkesi. Bu ülke geleceğimiz olan çocukların, mutlu gençlerin, güçlü kadınların, umut dolu yarınların ülkesi. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. Yıldönümünü kutluyorum. Başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Onlara olan borcumuzu belki ödeyemeyiz ama en azından onlara layık olabilmek için gece gündüz çalışacağımıza söz veriyor hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

 

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T T K
8.01.2023 13:05
Güneş gelir karanlık biter. Doğru gelir yalan biter. Mansur geline bu alakıran başkesen devride biter. Dert dava Türk Milliyetcileri ayağa kalkmasın. Az kaldı..  
 
Vatandaş Rıza
8.01.2023 12:57
MANSUR BAŞKAN Bugün Adayım Desin Ne Kadar Hırsız Rüşvetçi varsa kaçmak için yer bakar. Korkudan titriyorlar. Tek dertleri MANSUR Aday olmasında kim olursa olsun.  
 
Adalet
8.01.2023 12:55
O zaman yürekli ol ve adaylığını açıkla, korkma bu millet arkandan gelir.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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