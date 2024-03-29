ABB’den açıklama: SGK’ye borcumuz yok. Çalışma Bakanı 'en borçlu belediyeler arasında' demişti

Kaynak: Cumhuriyet
ABB’den açıklama: SGK’ye borcumuz yok. Çalışma Bakanı 'en borçlu belediyeler arasında' demişti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) SGK’ye en çok borcu olan belediyeler içinde olduğu iddiasına cevap geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) en çok borcu olan belediyeler arasında ABB’nin de bulunduğu iddialarına yanıt geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, borç iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı ve “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, EGO’nun, ASKİ’nin vadesi geçmiş hiçbir borcu yok. İştiraklerin borcu belediye borcu olarak yansıtılamaz” açıklamasında bulundu.

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Işıkhan’ın yalnızca CHP’li belediyelerin SGK’ye olan borçlarını açıklamasının amacının siyasi olduğunu ileten Kerimoğlu, 2022 yılına ait verileri paylaştı. Kerimoğlu, 2022 yılında, SGK’ye en çok prim borcu olan beş büyükşehir belediyesinden 3’ünün AKP’li, 2’sinin ise CHP’li belediye olduğunu ifade etti.

Kerimoğlu’nun paylaştığı verilere göre, 2022 yılında SGK’ye en çok borcu olan 5 belediye; Bursa Büyükşehir Belediyesi (AKP), Adana Büyükşehir Belediyesi (CHP), Sakarya Büyükşehir Belediyesi (AKP), Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (CHP), Ordu Büyükşehir Belediyesi (AKP) şeklinde sıralandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş durumda." İfadelerini kullanmıştı.

ABB’nin şirketleriyle SGK'ye en borçlu belediye olduğunu öne süren Işıkhan, "Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını devlete ödemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç, bugün 4,5 milyar düzeyinde olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda." açıklamasını yapmıştı.

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