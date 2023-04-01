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ABB’den çocuklara özel proje: Oyuncak kütüphaneleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Oyuncak Kütüphanesi Derneği ile birlikte ‘çocuk dostu’ bir uygulamaya imza attı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Altındağ, Ahmetler, Batıkent, Mamak ve Sincan Çocuk Kulüpleri'nde ‘Oyuncak Kütüphaneleri’ açıldı. Proje ile oyuncağa erişimi olmayan çocuklar, oyuncaklarla buluşturuluyor.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:30
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ABB’den çocuklara özel proje: Oyuncak kütüphaneleri

ABB’den çocuklara özel proje: Oyuncak kütüphaneleri
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ANKA'da yer alan haberde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'te yaşayan çocuklar için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Oyuncak Kütüphanesi Derneği ile yaptığı iş birliği kapsamında Ankara’ya 'Oyuncak Kütüphanesi' kazandırdı.

PAYLAŞIM ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Yaptığı kampanya ile oyuncak bağışı alan ABB, bu oyuncakları ayrıştırıp paketleyerek Ahmetler, Altındağ, Batıkent, Mamak ve Sincan Çocuk Kulüplerinde Oyuncak Kütüphaneleri kurdu.

Bir kütüphane işleyişinden farkı olmayan Oyuncak Kütüphaneleri ile ekonomik sebeplerden dolayı istediği her oyuncağa erişimi olmayan çocuklar, burada seçtikleri bir oyuncağı alıp 2 haftalığına evine götürebiliyor. Sürenin sonunda oyuncağı getirip teslim eden çocuk, daha sonra yeni bir oyuncak alıp gidebiliyor.

Çocukların istedikleri oyuncaklarla oynayabilmesinin hedeflendiği proje ile çocuklara erken yaşta paylaşım alışkanlığı ve sorumluluk bilinci kazandırmak amaçlanıyor.

Oyuncak kütüphanelerinin şimdilik 5 merkezde faaliyet yürüteceğini kaydeden Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, “Bu merkezlerden Ankaralı çocuklarımız oyuncakları alıp evlerinde bir müddet oynadıktan sonra geri bırakacaklar. Normal bir kütüphane işleyişi ile aynı formatta hizmet vereceğiz” dedi.

Projenin destekçilerinden Oyuncak Kütüphanesi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Tuğrul ise şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız iş birliği sayesinde 5 Çocuk Kulübü’nde ‘Oyuncak Kütüphaneleri’ kurduk. Çocukların buradan hem oyuncaklarla oynamalarını sağlıyoruz hem de onları sanatsal etkinliklerle buluşturuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”

BAĞIŞ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında oyuncak bağış alımı devam ederken, destek vermek isteyen vatandaşlar; Ahmetler, Altındağ, Batıkent, Mamak ve Sincan Çocuk Kulüplerine giderek bağışta bulunabilecek.

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