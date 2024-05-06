Salçada oluşan küfü yok etme tekniği. 1 kaşığıyla salçada oluşan küfü söküp atıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Salçada oluşan küfü yok etme tekniği. 1 kaşığıyla salçada oluşan küfü söküp atıyor
Salçada oluşan küfü yok etmek sanıldığı kadar zor değil. İşte salçada oluşan küfü yok etmeye yarayan **aşçılık** sırrı

Salçada oluşan küf, mutfakta sıkça karşılaşılan bir sorundur. Bu durumun önüne geçmek ve sağlıklı bir şekilde gıda saklamak için doğru yöntemlerle temizlik yapmak oldukça önemlidir. Salçada oluşan küfün temizlenmesi için etkili bir yöntem bulunmaktadır.


Ensonhaber'de yer alan içerikte; Adım adım salçada oluşan küfü yok etmeye yarayan yöntemler paylaşıldıç

- Salça teneke kapta bulunuyorsa, cam kavanoza aktarın. Cam kavanozda küflenmeyi geciktirirsiniz.

- Nemli bir yapısı olan salçanın kuru ve soğuk bir ortamda saklayın. Yani buzdolabında muhafaza edin.

- Salçayı kullandıktan sonra yüzeyini kaşıkla olabildiğince düzleyin ve kenarlarda birikenleri aşağıya doğru itin.

- Her seferinde kapağını kaynatıp kapatamayacağınız için havayla temasını kesmek için yüzeyini zeytinyağı ile kaplayın. Kapağını sıkıca kapattığınızdan emin olun.

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- Salça miktarı çoksa, küçük kavanozlara bölerek her birinin kapağını kaynatarak kapatabilirsiniz. Böylelikle kullandığınız kavanoz bittikçe bir yenisini açabilirsiniz.

KÜFLENMİŞ SALÇA YENİR Mİ?

Lezzet.com.tr'de yer alan içerikte; Küflenmiş salçayla ilgili dikkat edilmesi gerekenler paylaşıldı. Birçok kişi, salça küflendiğinde bir kaşık yardımıyla üzerindeki küfleri temizler ve salçanın geri kalan kısmını kullanmaya devam eder. Peki, bu durum ne kadar doğru? Öncelikle küf tabakası, yalnızca görünür kısımlarda değildir. Yani, küf nedeniyle oluşan bakteriler yüzeyde kalmak yerine salçanın tümüne nüfuz etmiş olabilir. Salçada oluşan küfler zehirlidir. Özellikle hassas mideye sahip olan kişiler, küfler temizlense bile salçayı tükettikten sonra sindirim sorunları yaşayabilir.

İkinci bir konuda bazı kişilerin küf alerjisi olmasıdır. Salçanın üzeri küflerden temizlense bile görünmeyen kısımlarda toksisite oluşmuş olabilir. Böyle durumlarda salçanın tüketilmesi, küf alerjisi olan kişilerde nefes darlığı, anafilaksi ve ölümcül sonuçlara yol açabilir. Çok bilindik olmamasına rağmen küf macunu alerjisi sonrası ölen kişilerin olduğunu unutmamak gerekir.

Küflenmiş salçada ek olarak kabarcıklar varsa, salçanın kokusu ve tadında farklılıklar varsa, salça yalnızca küflenmemiş aynı zamanda bozulmuş demektir. Bozuk gıdalar sağlık açısından ciddi tehlikelere yol açabilir.

Salçanın küflenmesini önlemek için, üzerine zeytinyağı koyabilir, salçayı kilitli torbalara bölüştürerek buzlukta saklayabilir veya kısa sürede tüketmeyi düşünebilirsiniz.

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