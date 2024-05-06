HES kanalına düşen dana kurtarıldı

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Ali Taze, hayvanlarını otlatırken bir dana büyük bir tehlike atlattı. Dana, HES kanalına düşerek sıkıştı ve kurtulamadı. Taze'nin çabaları yetmeyince durumu köy muhtarı ve diğer köylülere bildirdi.

Hızla olay yerine gelen vatandaşlar, HES kanalının kapalı kısmına girerek danayı beklemeye başladılar. Ancak saatler geçmesine rağmen dana kendini göstermedi. Bu durum üzerine köylüler, danayı çağırarak dışarı çıkmasını sağladılar. Sonrasında, Çağlayan Belediyesi'nden getirilen palaska halatla hayvan sudan çıkarıldı.

Olay sonrasında, bölgedeki su kanallarına düşen yabani hayvan sayısının her yıl arttığına dikkat çeken vatandaşlar, yetkililerin tel çitlerle önlem alması gerektiğini belirttiler. Ancak bu konuda yeterli önlemlerin alınmadığını belirten vatandaşlar, bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiler.