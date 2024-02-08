ABD 2024’e ilişkin petrol tahmini açıkladı

EIA'nın "Şubat 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, uluslararası referans niteliğindeki Brent ham petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 82,42 dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu rakam bir önceki raporda 82,49 dolar tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 77,68 dolar olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu rakam, geçtiğimiz ay 77,99 dolar olarak öngörülmüştü.

EIA, Brent türü ham petrolün varil fiyat tahminini değiştirmeyerek gelecek yıl için 79,48 dolar, WTI ham petrol için de 74,98 dolar seviyesinde sabit bıraktı.

Küresel petrol stoklarının OPEC+ üretim kesintileriyle bu yılın ilk çeyreğinde günlük ortalama 800 bin varil azalış göstereceği, bu durumun ise petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı unsuru oluşturacağı öngörülüyor.

Rapora göre, küresel stokların yılın geri kalanında nispeten dengeli bir seyirde olacak ve petrol talebinde beklenen yavaşlamaya rağmen üretim artmaya devam edecek. Böylece, gelecek yıl küresel petrol stoklarında da kademeli bir artış olacak.

KÜRESEL PETROL ÜRETİMİNDE ARTIŞ TAHMİNİ

Küresel petrol talebinin bu yıl günlük 2,71 milyon varil artışla günlük 102,42 milyon varile, gelecek yıl ise günlük 103,71 milyon varile ulaşması bekleniyor.

Küresel petrol üretiminin ise bu yıl günlük 550 bin varil artış kaydederek 102,3 milyon varil, gelecek yıl ise günlük 1,87 milyon varil artışla 107,17 milyon varil olması tahmin ediliyor.

Bu yılın sonunda mevcut OPEC+ üretim kesintilerinin sona ermesiyle küresel arzın gelecek yıl 700 bin varil artacağı tahmin ediliyor.

Ancak Suudi Arabistan ve diğer OPEC+ ülkelerinin piyasaları dengelemek sebebiyle üretim kesintilerinin bir kısmını sürdürmek istemesiyle bu artış sınırlı kalabilir.