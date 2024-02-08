Brent petrolün varil fiyatı 79,61 dolar

Dün 79,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,21 dolar seviyesinde geride bıraktı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.05 itibarıyla 79,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,1 5 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da süren çatışmaların petrol arzını sekteye uğratabileceği kaygısnın artması fiyatları yukarı yönlü primlemeye devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmeyerek Gazze'nin güneyindeki Rafah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Hudeyde kentindeki Ras İsa bölgesine 2 hava saldırısı düzenlediğini paylaşıldı.

Husiler, salı günü Kızıldeniz'de bir ABD ve bir İngiliz gemisini deniz füzeleriyle hedef aldıklarını ve hedefi tam isabet vurduklarını açıklamıştı.

Bu süreçte, Kızıldeniz'den geçen gemilerin hedef alınmasından dolayı birçok gemi rotasını değiştirmeye mecbur kaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de benzin stoklarının 3 milyonun üzerinde azaldığını bildirdi. Fakat benzin stoklarındaki azalış ülkedeki talep iştahının devam ettiğini göstererek fiyatların yükselişini destek verdi.

Diğer yandan, ABD'de petrol stoklarının beklentinin üzerinde büyüdüğünü gösteren veriler fiyatların yükselişini kısıtladı. EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artış kaydettiğini bildirdi. Piyasa beklentisi, stokların 674 bin varil artacağı yönündeydi.