Tesla’dan işten çıkarma paniği

Konu hakkında bilgisi olan bazı kişilerdne gelen bilgilere göre, bazı çalışanların iki yılda bir yapılan performans incelemelerini iptal ettikten sonra yöneticilerine her bir iş için tek satırlık bir soru yönlendirdi.

Bu uygulama, Tesla CEO’su Elon Musk'ın fiyat indirimlerine rağmen bu yıl satış büyümesinin yavaşlayacağı konusunda uyarıda bulunmasının ardından geldi.

Tesla'nın önderlik ettiği yenilenen indirim hamlesine rağmen, Çin'in önde gelen otomotiv pazarında araç satışları talebin yavaşlaması sebebiyle ocak ayında ilk aya oranla düşüş gösterdi.

ABD'li otomobil üreticisi aynı zamanda Çin'in BYD'sine yapılan satışlarda da lider elektrikli otomobil üreticisi olma konumunu da elinden kaybetti.