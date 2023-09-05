ABD Açık'ta çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Sezonun son grand slam'i olan ABD Açık'ta tek erkekler kategorisinde son 16 turu maçları tamamlandı.

Dünya 3 numarası ve 2021 şampiyonu Rus raket Daniil Medvedev, 13 numaralı seribaşı Alex de Minaur'u 2-6, 6-4, 6-1 ve 6-2' lik setlerle 3-1 yendi.

12 numaralı seribaşı Alexander Zverev ise 6 numaralı seribaşı Jannik Sinner'i 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 mağlup etti.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Carlos Alcaraz - Alexander Zverev

Daniil Medvedev - Andrey Rublev

Frances Tiafoe - Ben Shelton

Taylor Fritz - Novak Djokovic