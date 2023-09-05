ABD Açık'ta çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

ABD Açık'ta son 16 turu karşılaşmaları bugün itibariyle bitti. Daniil Medvedev ve Alexander Zverev çeyrek finale yükselen son isimler oldu.

ABD Açık'ta çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Sezonun son grand slam'i olan ABD Açık'ta tek erkekler kategorisinde son 16 turu maçları tamamlandı.

Dünya 3 numarası ve 2021 şampiyonu Rus raket Daniil Medvedev, 13 numaralı seribaşı Alex de Minaur'u 2-6, 6-4, 6-1 ve 6-2' lik setlerle 3-1 yendi.

12 numaralı seribaşı Alexander Zverev ise 6 numaralı seribaşı Jannik Sinner'i 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 mağlup etti.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Carlos Alcaraz - Alexander Zverev

Daniil Medvedev - Andrey Rublev

Frances Tiafoe - Ben Shelton

Taylor Fritz - Novak Djokovic

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