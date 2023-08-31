ABD Açık'ta Djokovic hata yapmadı. Tsitsipas'tan erken veda

Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic 3. tura çıktı, 7 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ise elendi

ABD Açık'ta Djokovic hata yapmadı. Tsitsipas'tan erken veda

New York kentinde düzenlenen turnuvaya, 3. gün sabah seansındaki karşılaşmalarla devam edildi.

Tek erkeklerde 3 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, dünya sıralamasının 76. basamağındaki Bernabe Zapata Miralles karşısında pek zorlanmadı.

İlk tur maçını kazanarak 11 Eylül'de klasmanın zirvesine yerleşmeyi garantileyen Djokovic, 2. turda da Zapata Miralles'i 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) yendi.

Dünya 128'incisi Dominic Stricker, Stefanos Tsitsipas'ı saf dışı bırakarak turnuvadaki sürpriz sonuçlardan birine imza attı. 21 yaşındaki Stricker, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında 3. tura çıktı.

SON ŞAMPİYON 3. TURDA
Tek kadınlarda son şampiyon Iga Swiatek (1 numaralı seribaşı), klasmanın 179. basamağındaki Daria Saville ile oynadığı 2. tur maçını 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.

Coco Gauff (6) ise dünya 63 numarası Mirra Andreeva'yı 2-0 (6-3, 6-2) mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı.

Karolina Muchova (10), Magdalena Frech'i, Belinda Bencic (15) de Yuriko Miyazaki'yi 2-0'lık skorla geçerek yoluna devam etti.

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