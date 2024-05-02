Antalya yılın ilk 4 ayında milyonlarca turist ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, verilere göre 2024’ün ilk dört ayında yüzde 14,10 artışla Antalya'nın, 2 milyon 66 bin 962 yabancı ziyaretçi ağırladığı paylaşıldı.

Bu sayının, Antalya turizminde tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçerken, nisanda Antalya'yı ziyaret eden turist sayısının, 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 4,86 artarak 1 milyon 61 bin 26 olduğu ve bu şimdiye kadar en yüksek nisan ayı verisi olduğu aktarıldı.

Yapılan açıklama kapsamında, 259 bin 717 ziyaretçisiyle Almanya'nın nisanda zirvede olduğu, bunu 194 bin 949 turistle Rusya ve 141 bin 497 ziyaretçiyle İngiltere'nin izlediği belirtildi.

Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 539 bin 663 ziyaretçiyle Almanya'nın ilk sırada olduğu belirtildi.

Söz konusu açıklamada, Rusya Federasyonu'nun 366 bin 783 ziyaretçiyle ikinci olduğu sıralamada, İngiltere de 266 bin 120 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer alırken, Polonya, Hollanda, İran, Belçika, Ukrayna, Fransa ve Litvanya, İngiltere'den sonra Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkelerden oldu.

Ayrıca, 2023’ün aynı dönemine oranla ana pazar ülkelerden gelen turist sayısında, Almanya'nın yüzde 21, İngiltere'nin yüzde 32, Polonya'nın yüzde 30, İran'ın yüzde 52, Belçika'nın yüzde 42, Ukrayna'nın yüzde 51 ve Fransa'nın yüzde 52 oranlarında artması dikkat çekti.