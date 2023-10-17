ABD Başkanı Biden yarın İsrail'e gidecek

ABD Başkanı Joe Biden, yarın İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacak.

KAYNAK: AA
ABD Başkanı Biden yarın İsrail'e gidecek

Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden'ın çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Biden'ın "İsrail, bölge ve dünya için kritik bir zamanda" bu ülkeye gideceğini dile getiren Blinken, ABD'nin Hamas'ın saldırıları karşısında İsrail ile dayanışma mesajı vereceğini söyledi.

Blinken, Biden'ın, mevcut krizden istifade ederek İsrail'e saldırmak isteyebilecek üçüncü aktörlere bunu yapmamaları yönündeki mesajını yineleyeceğini kaydetti.

Biden'ın ayrıca Hamas tarafından alıkonulan rehinelerin serbest bırakılması için İsrail ile yakın koordinasyon içinde olacağını ifade eden Blinken, ABD Başkanı'nın ziyareti kapsamında ayrıca İsrail'in savaş hedefleri ve stratejisi hakkında kapsamlı bir brifing alacağını aktardı.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLAR

Blinken, Biden'ın İsrail'den, operasyonlarını sivil kayıplarını nasıl en aza indirerek yürüteceği ve Gazze'deki sivillere insani yardım akışını nasıl sağlayacağı konusunda bilgi alacağını ifade etti.

Bu kapsamda Blinken, ABD ile İsrail'in, "sivilleri tehlikeden uzak tutmaya yardımcı olacak bölgeler" oluşturma olasılığı da dahil, bağışçı ülkeler ve uluslararası kuruluşlardan gelen insani yardımların Gazze'deki sivillere ulaşması bağlamında bir planın geliştirmesi hususunda anlaştığını duyurdu.

Blinken, "Yardımların bir an önce Gazze'ye akmaya başlaması kritik önem taşıyor." diye konuştu.

Hamas'ın insani yardımların sivillere ulaşmasını engellemesi veya kendisinin el koyması halinde Blinken, bunu ilk kınayanın kendileri olacağını ve tekrar böyle bir şey olmaması için çalışacaklarını söyledi.

Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü Dünya
İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail Meclisi’nde siren sesleri: Sığınaklara koştular Dünya
İsrail Meclisi’nde siren sesleri: Sığınaklara koştular
The Guardian, Netanyahu çizimi nedeniyle 40 yıllık karikatüristini kovdu Dünya
The Guardian, Netanyahu çizimi nedeniyle 40 yıllık karikatüristini kovdu
Türkiye'de dolar ve euro zengini iller! Ekonomi
Türkiye'de dolar ve euro zengini iller!
İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırdı Dünya
İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırdı
Engin Fırat'lı Kenya, Rusya ile berabere kaldı Spor
Engin Fırat'lı Kenya, Rusya ile berabere kaldı