ABD Başkanı Biden'ın zor anları. Neredeyse yerle bir oluyordu

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık uçağı Air Force One’ın merdiveninden indiği sırada ayağının kayması sonucu az daha düşüyordu.

KAYNAK: İHA
ABD Başkanı Biden'ın zor anları. Neredeyse yerle bir oluyordu

Başkanlık uçağı Air Force One ile Michigan’a gelen Başkan Biden, uçağın merdiveninden indiği sırada ayağının kayması sonucu az daha düşüyordu.

Son anda dengesini sağlayan Biden, merdivenlerden inerek kendisini karşılayanlar ile selamlaştı.

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Biden’ın Wayne County’da grev yapan Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) üyeleriyle bir araya gelmesi beklenirken, ABD tarihinde ilk kez bir başkan grev hattına katılacak.

DAHA ÖNCE DE BİRÇOK KEZ DÜŞMÜŞTÜ

Biden, en son 1 Haziran'da Colorado eyaletinde katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde diploma alan askeri öğrenciler ile teker teker selamlaşmasının ardından sahneden ayrılırken ayağının kum torbasına takılması sonucu yere düşmüştü.

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Biden'ın kazada yara almadığı ifade edilmişti.

Biden, geçtiğimiz yıl ise Air Force One'a binerken merdivenlerden ve Delaware'deki evinin yakınında bisikletinin üzerinde düşmüştü. Biden, her iki olayda da zarar görmemişti.

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