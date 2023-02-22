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ABD Başkanı Biden Polonya'dan, ABD'ye dönerken uçak merdivenlerinden yine düştü

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya’daki temaslarının ardından ABD’ye doğru yola çıkmak üzere Air Force One adlı başkanlık uçağına bindiği sırada az daha merdivenlerden düşüyordu.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 23:20
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ABD Başkanı Biden Polonya'dan, ABD'ye dönerken uçak merdivenlerinden yine düştü

ABD Başkanı Biden Polonya'dan, ABD'ye dönerken uçak merdivenlerinden yine düştü
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ABD Başkanı Joe Biden, Polonya’daki temaslarının ardından ABD’ye doğru hareket etti. 80 yaşındaki Biden, Air Force One adlı başkanlık uçağına bindiği sırada az daha merdivenlerden düşüyordu.

Görüntülerde, Biden’ın uçağın kapısına az bir mesafe kala tökezlediği ve iki elini merdivenlere uzattığı görüldü.

Tökezlemesinin ardından yeniden ayağa kalkan Biden, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi havaalanındakilere el sallayarak uçağa bindi.

Biden’ın neden tökezlediği henüz bilinmezken, sağlık durumu hakkında ise açıklama yapılmadı.

BİDEN, DAHA ÖNCE DE MERDİVENLERDE TÖKEZLEMİŞTİ

Biden, 19 Mart 2021’de Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine yapacağı ziyaret öncesinde Andrews Askeri Hava Üssü'nde basının sorularını yanıtladıktan sonra başkanlık uçağına binmek üzere merdivenleri çıkmaya başlamıştı. Basamakları çıkarken ayağı tökezleyen Biden, defalarca kez takıldıktan sonra düşmüştü.

Biden’ın zor anları Amerikan basınında gündem olmuş, Başkan Biden’ın fiziksel sağlığı ile ilgili endişeler dile getirilmişti.

Beyaz Saray ise, Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamış ve söz konusu olayı havanın rüzgarlı olmasına bağlamıştı.

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