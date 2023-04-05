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Biden, 11-14 Nisan'da Kuzey İrlanda ve İrlanda'yı ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden, 11-14 Nisan tarihleri arasında ziyaret edeceği Kuzey İrlanda ve İrlanda'da temaslarda bulunacak.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 17:55
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ABD Başkanı Joe Biden 11-14 Nisan tarihleri arasında Kuzey İrlanda ve İrlanda'yı ziyaret edecek

Biden, 11-14 Nisan'da Kuzey İrlanda ve İrlanda'yı ziyaret edecek
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın ilk olarak, Hayırlı Cuma Anlaşması'nın (Belfast) 25 yıl önce imzalanmasından bugüne kaydedilen ilerlemeyi kutlamak ve ABD'nin Kuzey İrlanda'nın ekonomik potansiyelini desteklemeye hazır olduğunu vurgulamak için 11-12 Nisan'da Belfast'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Biden'ın 12-14 Nisan tarihlerinde ise İrlanda'da bulunacağı ifade edilen açıklamada, temaslarında ortak küresel zorluklar karşısındaki işbirliklerini masaya yatıracağı kaydedildi.

Açıklamada, Başkan Biden'ın, iki ülke ve halklarını birbirine bağlayan derin tarihi bağları kutlamak için konuşmalar yapacağı Dublin, County Louth ve County Mayo'da çeşitli toplantılara da katılacağı bilgisi paylaşıldı.

 

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