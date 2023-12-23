ABD Başkanı kürsüden inerken görünmez insanlarla el sıkışıp sarıldı

ABD’nin yaşı nedeniyle gündemden düşmeyen 81 yaşındaki Başkanı Joe Biden yine yaptığı konuşmadan sonra sergilediği garip davranışla gündeme geldi.

Son zamanlarda yaptığı garip hareketlerle sık sık boşlukla selamlaşan Biden yine aynı şeyi yaptı. Biden konuşma yaptıktan sonra boşluğa sarılıp tokalaştı. Biden'ın o anları çok konuşuldu.

Joe Biden, yaşlılığı sebebiyle ABD'de ve dünyada tartışılıyor. Biden'ın uçak merdivenlerinden kayması, bisiklet kullanırken düşmesi, sık sık konuşma yaptığı yerlerde boşluğa selam vermesi, görünmez insanlarla el sıkışması ve kucaklaşması tartışmalara neden oldu.

GÖRÜNMEZ İNSANLARLA SELAMLAŞTI

ABD Başkanı son olarak, yaptığı konuşmasının ardından kürsüden inerken kendisinin gördüğü insanlarla el sıkışarak onlara sarılmaya çalıştı.

Bundan önce de bu tür garip hareketleri birkaç defa daha kameralara yansımıştı.