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ABD Başkanı Joe Biden: Kriz bitmedi devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan ABD'deki bankacılık kriziyle ilgili yeni açıklama geldi. Biden, krizin bitmediğini söyledi

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 08:46
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ABD Başkanı'nından bankacılık kriziyle ilgili yeni açıklama: Kriz bitmedi devam ediyor

ABD Başkanı Joe Biden: Kriz bitmedi devam ediyor
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ABD’de Silicon Valley Bank’ın iflasının ardından başlayan bankacılık krizi sonrasında yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada, mevcut yetkililerle bankacılık krizini sona erdirmek adına yapılabilecek her şeyi yaptıklarını ancak bankacılık krizinin henüz sona ermediğini ifade etti.

Biden yönetiminin konuyu ele almak adına daha fazla icrai işlem yapıp yapmayacağı sorusuna yanıt veren Biden, “Bankacılık krizinin henüz bittiğini düşünmüyorum. Süreci çok yakından izlemeye devam ediyoruz.” dedi.

Silicon Valley Bank’ın kapatılması sonrasında yaşanan Signature Bank’ın başarısızlıklarıyla birlikte ABD’de bankacılık sektörüne olan güven sarsıldı ve daha büyük bir kayba sebep oldu. Bununla birlikte son olarak yaşanan krizin ana aktörlerinden olan Silicon Valley Bank, geçtiğimiz günlerde First Citizens Bancshares’e satılmıştı.

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