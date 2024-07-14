ABD Başkanlarının 10’u suikasta uğradı

5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yapan eski Başkan Trump, Pennsylvania'daki mitinginde konuşurken kürsüde saldırıya uğradı. Trump, saldırıda kulağından yaralandı ve saldırgan, 20 yaşında olduğu belirtilen bir kişi tarafından öldürüldü. Miting sırasında bulunan bir kişi ise hayatını kaybetti.

ABD tarihinde başkanlara yönelik suikastlar da hatırlatıldı. Abraham Lincoln, 14 Nisan 1865'te eşi Mary Todd Lincoln ile birlikte Washington'da bir tiyatro gösterisinde suikasta uğrayarak hayatını kaybetti.

James Garfield, görevinin 6. ayında 2 Temmuz 1881'de silahlı saldırıya uğrayarak öldü. William McKinley, 6 Eylül 1901'de New York'ta bir konuşma sırasında vurularak hayatını kaybetti.

Son olarak, John F. Kennedy, eşi Jacqueline Kennedy ile birlikte 22 Kasım 1963'te Dallas'ta düzenlenen bir ziyaret sırasında suikasta uğradı ve hayatını kaybetti.

Ayrıca, eski ABD başkanlarından birçoğu suikast girişimlerinden sağ çıkmıştır. Theodore Roosevelt, 14 Ekim 1912'de Milwaukee'deki bir mitingde göğsünden vuruldu ancak yaralı olarak kurtuldu.

Franklin Roosevelt, 15 Şubat 1933'te Miami'de bir saldırıya uğradı, olayda dönemin Chicago Belediye Başkanı Anton Cermak hayatını kaybetti.

Gerald Ford, 1975 yılında iki suikast girişiminden de yara almadan kurtuldu. Ronald Reagan ise Mart 1981'de Washington'da bir konuşma sonrasında suikast girişimine uğradı ve yaralandı. George W. Bush'a ise 2005'te Tiflis'te bir miting sırasında el bombası atıldı, ancak bomba infilak etmedi.

Başkan adayları da ABD'de silahlı saldırıların hedefi olmuştur. Robert F. Kennedy, 1968'de Kaliforniya'daki zafer konuşmasından kısa bir süre sonra Los Angeles'ta suikasta kurban gitti. Ayrıca, 1972'de eski Alabama Valisi ve başkan aday adayı George Wallace, Maryland'deki bir seçim kampanyası sırasında saldırıya uğradı ve belden aşağısı felç oldu.