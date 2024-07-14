Almanya'da silahlı saldırı. 2 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Almanya'da silahlı saldırı. 2 kişi öldü

Almanya'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise ağır yaralandığı kaydedildi.

Almanya'da silahlı saldırı. 2 kişi öldü

Aile içi meseleden kaynaklandığı düşünülen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Focus dergisinin polis sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, eyaletin Albstadt kenti yakınlarındaki Lautlingen kasabasında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Polis, olayın aile içi meseleden kaynaklandığının tahmin edildiğini belirterek, saldırganın öldüğü bilgisini paylaştı ancak nasıl öldüğüne ilişkin açıklama yapmadı.

Bild gazetesi, saldırganın avcı olduğunu iddia etti.

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