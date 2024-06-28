ABD Başkanlık Seçimleri tartışmasında türkiye'nin tanıtımı yapıldı

Kaynak: AA
ABD Başkanlık Seçimleri tartışmasında türkiye'nin tanıtımı yapıldı

ABD'deki başkanlık seçimleri sürecinde dün akşam CNN kanalında gerçekleştirilen canlı yayın tartışması sırasında, Türkiye küresel bir tanıtım kampanyasıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen çalışma kapsamında, İstanbul'un eşsiz manzaraları ve kültürel mirası Amerikan izleyicilere tanıtıldı. CNN kanalındaki tartışma programı öncesinde, arasında ve sonrasında üç ayrı zaman diliminde yayınlanan reklam spotlarıyla Türkiye'nin turistik cazibesi vurgulandı.

"Go Türkiye" sloganıyla başlayan ilk reklam, Türkiye'nin çekici destinasyonlarını vurgulayarak dikkatleri üzerine çekti. Bu reklamlar, ABD'de olduğu gibi CNN International aracılığıyla 200'den fazla ülkede de yayınlandı, böylece Türkiye'nin tanıtımı küresel çapta geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Yoğun ilgi gören ABD başkanlık seçimleri atmosferinde gerçekleştirilen bu kapsamlı tanıtım kampanyasıyla, Türkiye'nin turistik potansiyeli dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaştırıldı. Kampanya, yıl sonuna kadar sürecek olup İstanbul dışındaki diğer önemli turizm noktalarını da tanıtmayı hedefliyor; dijital platformlarda da etkin olarak devam edecek.

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