ABD borsaları haftaya karışık başladı

ABD hisse senetleri pazartesi günü ağırlıklı olarak yükselişle açıldı. S&P 500 %0,2, Nasdaq ise %0,1 değer kazanırken, Dow Jones dalgalı bir seyir izledi. Yatırımcılar, para politikası ve ekonomik görünümü değerlendirmeye devam ediyor. S&P Global'in PMI verileri, ABD özel sektöründe büyümenin devam ettiğini ancak yavaşladığını gösterdi. Büyüme hizmet sektörü tarafından desteklenirken, imalat sektöründeki daralma derinleşti ve fiyat baskıları arttı. Bu hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yapacağı konuşmalar ve PCE enflasyon raporunun açıklanması yakından takip edilecek. Enerji sektörü, haftanın en güçlü performansını sergilerken, sağlık sektörü zorluklarla karşılaştı. Teknoloji devleri arasında Apple ve Microsoft %0,2 değer kaybederken, Nvidia sabit kaldı. Öte yandan Amazon %0,1, Meta %1,4 ve Alphabet %0,2 oranında yükseldi. Intel hisseleri, Apollo Global Management'ın şirkete milyarlarca dolarlık bir yatırım teklif ettiği haberinin ardından %3,8'in üzerinde değer kazandı.