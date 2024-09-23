ABD borsaları haftaya karışık başladı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD borsaları haftaya karışık başladı

ABD borsaları haftaya karışık başladı, enerji sektörü yükselirken teknoloji devleri dalgalı seyretti.

ABD hisse senetleri pazartesi günü ağırlıklı olarak yükselişle açıldı. S&P 500 %0,2, Nasdaq ise %0,1 değer kazanırken, Dow Jones dalgalı bir seyir izledi. Yatırımcılar, para politikası ve ekonomik görünümü değerlendirmeye devam ediyor. S&P Global'in PMI verileri, ABD özel sektöründe büyümenin devam ettiğini ancak yavaşladığını gösterdi. Büyüme hizmet sektörü tarafından desteklenirken, imalat sektöründeki daralma derinleşti ve fiyat baskıları arttı. Bu hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yapacağı konuşmalar ve PCE enflasyon raporunun açıklanması yakından takip edilecek. Enerji sektörü, haftanın en güçlü performansını sergilerken, sağlık sektörü zorluklarla karşılaştı. Teknoloji devleri arasında Apple ve Microsoft %0,2 değer kaybederken, Nvidia sabit kaldı. Öte yandan Amazon %0,1, Meta %1,4 ve Alphabet %0,2 oranında yükseldi. Intel hisseleri, Apollo Global Management'ın şirkete milyarlarca dolarlık bir yatırım teklif ettiği haberinin ardından %3,8'in üzerinde değer kazandı.

financial-effects-of-the-coronavirus.jpg

Son Haberler
Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladılar
Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladılar
Kocaelispor'a silahlı saldırı girişimi
Kocaelispor'a silahlı saldırı girişimi
Yapay zekânın dil devrimi: Büyük Dil Modelleri (LLM) nedir?
Yapay zekânın dil devrimi: Büyük Dil Modelleri (LLM) nedir?
İki eski müdür yardımcısı görevden alındı. Ankara Emniyeti'nde ihraç
İki eski müdür yardımcısı görevden alındı. Ankara Emniyeti'nde ihraç
Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu