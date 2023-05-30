ABD bu kez Suriyeli firmalara yaptırım uyguladı

Suriye yönetiminin gizlice uluslararası finans sistemlerine erişimini sağlamakla suçlanan iki finans kuruluşu, ABD tarafından yaptırım listesine alındı.

ABD bu kez Suriyeli firmalara yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımları delerek Suriye yönetiminin gizlice uluslararası finans sistemlerine erişimini sağlamakla suçlanan iki finans kuruluşunu ve bunlarla ilişkili üç kişiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

"GİZLİCE YARDIMCI OLAN İKİ SURİYE PARA HİZMETLERİ İŞLETMESİNE YAPTIRIM UYGULANDI"

Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), uluslararası yaptırımları ihlal ederek Suriye rejimi ve Bashar el-Esad yönetimi ile onun Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları-Kudüs Gücü müttefiklerinin uluslararası finansal sisteme erişim sağlamalarına gizlice yardımcı olan iki Suriye para hizmetleri işletmesine yaptırım uygulamıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, OFAC’ın listeye aldığı şirketlerin Al Fadel Exchange ve Al Adham Exchange olduğu kaydedilirken, Suriye yönetiminin Al Fadel Exchange’i kullanarak bölge ülkelerinden para transferi yaptığı belirtildi.

Al Adham Exchange şirketinin 2021’den beri Suriye Merkez Bankası'ndaki hesaplara milyonlarca dolar aktardığı suçlamasına yer verilen açıklamada, iki şirketin de "Suriye Hükümetinin Mal Varlığını Engelleme ve Suriye İle İlgili Bazı İşlemleri Yasaklama" başlıklı Başkanlık Kararnamesi ve 2019 tarihli Caesar Sivilleri Koruma Yasası (Caesar Yasası) kapsamında yaptırıma tabi tutulduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca El Fadel Exchange şirketinin sahipleri Fadel Maruf Balvi, Muti Maruf Balvi ve Muhammad Maruf Balvi’nin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

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