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ABD Büyükelçisi Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü

Amerika Birleşik Devleti (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 17:37
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ABD Büyükelçisi Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü

ABD Büyükelçisi Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü
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Amerika Birleşik Devleti (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, AK Parti Genel Merkezinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Ziyaret yaklaşık 30 dakika sürerken, görüşme ise basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmeye ilişkin Flake, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Ülkelerimizin ortak ilgi alanındaki konularda Türk siyasi partileriyle sürdürülen diyaloglar kapsamında bugün AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile görüştü. Flake, depremlerdeki can kayıpları için taziyelerini sundu ve ABD'nin dayanışmasını ifade etti."

 

 

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