ABD Büyükelçisi’nden Türkiye’ye küstah tehdit. Erdoğan Biden görüşmesi iptal edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, uluslararası haber ajansı Reuters'ın sorularını yanıtladı.



Flake'in açıklamalrından satır başları;



"NATO'nun geni̇şlemesi̇ ve F-16 satış anlaşmasının ardından Türki̇ye batıya demi̇r attı."



"ABD Kongresi'nin Türkiye'ye bakışı geçmişe nazaran daha iyi."



"Washington'da gelecek ay düzenlenecek NATO zirvesi Biden-Erdoğan görüşmesi için bir firsattır."



"ABD-Türkiye stratejik bağlari hiç bu kadar güçlü olmamıştı."



"ABD, Gazze ateşkes görüşmeleri sırasında Türkiye'den Hamas liderleriğine bazı mesajlar iletmesini istedi."



"Türkiye'nin BRICS'e girmemesini umuyorum ama eğer gerçekleşirse küçük bir diplomatik değişim beklenebilir."

GÖRÜŞME İPTAL OLDU



"Mayıs ayında planlanan Biden-Erdoğan ziyareti Gazze durumu ile ilgili zorlu siyasi dönemde, program uyuşmazlığı nedeniyle iptal edildi."