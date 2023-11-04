ABD Dışişleri Bakanı yarın Türkiye’yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Ürdün ziyaretinin ardından 5 Kasım Pazar günü Türkiye’yi ziyaret edeceği aktarıldı.
İsrail ziyaretinde ABD’nin İsrail’e olan desteğini ifade eden Blinken’ın, rehinelerin serbest bırakılması, Gazze’ye insani yardımların sağlanması üzerinde durduğu kaydedildi.
Ürdün’e geçen Blinken’ın daha sonra Türkiye’yi ziyaret edeceği aktarılan açıklamada, Blinken’ın görüşmelerinde İsrail ve Gazze Şeridi’ndeki sivillerin korunmasının önemini ele alması, Gazze’deki sivillere insani yardımların sürdürülmesi, Filistin halkının Gazze dışına zorla gönderilmemesinin sağlanması konularını görüşmesi planlandığı belirtildi.