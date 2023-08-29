ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya uzun menzilli seyir füzesi satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya 104 milyon dolarlık uzun menzilli seyir füzeleri ve bununla ilgili ekipman satışına onay verdi.

KAYNAK: AA
ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya uzun menzilli seyir füzesi satışını onayladı

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Japonya'ya 104 milyar dolar değerinde 50 "JASSM-ER" uzun menzilli seyir füzesi ve ilgili ekipman gönderilmesine onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim, satışın yapılmasına onay verilen ülke ile paketin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
A Milli Takım'ın rakibi Polonya Spor
A Milli Takım'ın rakibi Polonya
Binali Yıldırım'dan İBB adaylığı açıklaması Siyaset
Binali Yıldırım'dan İBB adaylığı açıklaması
KYK yurt başvuruları başladı Güncel
KYK yurt başvuruları başladı
Her eve giren meyvenin kolonya ve pestilini yaptılar Güncel
Her eve giren meyvenin kolonya ve pestilini yaptılar
Türkiye’nin sessiz pandemisi ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Türkiye’nin sessiz pandemisi ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Allahuekber dağına vasiyeti yerine getirip barınak yaptı Güncel
Allahuekber dağına vasiyeti yerine getirip barınak yaptı
Nasuh Mahruki merdivenle sınırı geçen Suriyelileri paylaştı komutanlara açık açık sordu Güncel
Nasuh Mahruki merdivenle sınırı geçen Suriyelileri paylaştı komutanlara açık açık sordu