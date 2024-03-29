ABD Dışişleri Bakanlığında "Gazze" istifası

Sheline, "Olanları izlemeye ve her gün işe gitmeye devam edemezdim" şeklinde konuşarak istifasının nedenlerini açıkladı.

Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden İsrail saldırılarına dikkat çeken Sheline, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin bu saldırılara tepki gösterdiğini ancak hükümetlerden gerekli adımların atılmadığını ifade etti. Sheline, ABD'nin bu politikalara verdiği desteği protesto etmek amacıyla istifa ettiğini belirtti.

ABD'nin insan hakları savunuculuğundaki güvenilirliğinin zedelendiğini vurgulayan Sheline, Başkan Biden'ın bu konuda bir duruş sergilememesi durumunda yapılan çalışmaların gerçek anlamda fark yaratamayacağını dile getirdi. Ayrıca, ABD'nin dünya genelindeki ahlaki liderliğinin savunulan değerlere bağlı olduğunu vurguladı.

İstifasının kişisel maliyetine de değinen Sheline, evde küçük bir kızı olduğunu ve bu kararın başka çaresi olmadığını belirtti. Gelecekte kendisine neler yaşandığını sorduklarında sessiz kalmadığını bilmesini istediğini ifade etti.