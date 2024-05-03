44 yıllık aşçıların sırrı! Patates kızartması çıtır çıtır olmuyor mu? 1 şişe dökün bakın nasıl oluyor

Kaynak: Haber Merkezi
44 yıllık aşçıların sırrı! Patates kızartması çıtır çıtır olmuyor mu? 1 şişe dökün bakın nasıl oluyor
44 yıllık aşçı İbrahim Erdin Murati çıtır çıtır patates kızartması yaparken uyguladığı yöntemi paylaştı

"44 yıllık deneyime sahip aşçı İbrahim Erdin Murati, lezzetli ve çıtır çıtır patates kızartması yapmanın püf noktalarını paylaştı. Patates kızartması yaparken uyguladığı özel yöntemleri ve ipuçlarını merak edenler için işte detaylar...

MADEN SUYUYLA PATATES KIZARTMASI

Gerekli malzeme listesi:

1 kilogram patates

1 şişe maden suyu

1 yemek kaşığı sirke

Tuz

YAPILIŞI

İlk olarak patatesleri soyup ince bir şekilde doğrayın. Bir kaseye soğuk su doldurarak içerisinde çok az sirke ilave edin.

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Patatesleri hazırlanan suyun içerisinde 30 dakika kadar bekletin.

Daha sonra patatesleri bol suyla yıkayıp maden suyuna koyun.

1-2 dakika maden suyunda beklettiğiniz patatesleri süzüp kurulayın.

Sıvı yağı kızdırıp patatesleri yağa aktarın.

Kapağı açık halde altın rengi olana kadar kızarttığınız patatesleri kevgirle alıp kağıt havlunun üzerine çıkarın.

Yağı süzülen patatesleri tuzlayıp tabağa alın ve sıcak bir şekilde servis edin.

Afiyet olsun...

PATATES KIZARTMASI YAPARKEN BİLMENİZ GEREKEN DİĞER PÜF NOKTALAR

1. Patates Seçimi: Patates seçiminde ince kabuklu ve altın sarısı renkli patatesleri tercih etmek, kızartmanın lezzetini artıracaktır. Ayrıca açık renkli ve parlak kabuklu patateslerin taze olduğunu gösterdiği unutulmamalıdır.

2. Patates Hazırlığı: Patatesleri soyduktan sonra dilimleyerek soğuk suyun içerisinde bir süre bekletmek, patateslerin kıtır kıtır olmasını sağlayacaktır.

3. Kızartma İşlemi: Patates dilimlerini kızartmadan önce iyice kurulamak ve kızartma yağının sıcaklığını kontrol etmek önemlidir. Ayrıca patatesleri tek seferde fazla miktarda kızartmak yerine azar azar kızartmak, daha lezzetli bir sonuç elde etmenizi sağlayacaktır.

Tüm bu püf noktalara dikkat ederek, evinizde leziz ve çıtır çıtır patates kızartmaları yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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