TRT1'de neler oluyor? Apar topar Teşkilat dizisine 2 isim daha veda etti

TRT1 ekranlarında yayımlanan "Teşkilat" dizisi, izleyicileri üzen bir ayrılıkla gündeme geldi. Dizinin başarılı oyuncu kadrosundan 2 ismin daha ayrılacağı duyuruldu. Bu gelişme, dizinin hayranları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.



Dizide veda şoku yaşanmasının ardında yatan sebepler hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, oyuncuların projelerine odaklanma ve kariyerlerine yeni yönler verme isteğiyle bu kararı aldıkları konuşuluyor.

DİZİYE 5.SEZON ONAYI VERİLDİ

TRT1’in pazar akşamları seyirciyi ekran başına toplayan fenomen dizisi Teşkilat’ın beşinci sezonda da devam etmesine karar verilmişti.

TEŞKİLAT DİZİSİNE KİMLER VEDA EDİYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Teşkilat” dizisinin 111. Bölümde sezon finali yapması planlanıyor. Timur Savcı & Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği TIMS&B Productions imzalı dizide sezon sonuna doğru peş peşe flaş ayrılıklar yaşanacak. Bu isimler arasında Selin Genç ile Tuğçe Açıkgöz de var.

Burak Arlıel’in yönetmen koltuğuna oturduğu, Teşkilat Yazı Grubu’nun ise kaleme aldığı diziden Sena’ya hayat veren Selin Genç 109. Bölümde, Gizem’i canlandıran Tuğçe Açıkgöz de 110. bölümde ekibe veda edecek. Yeni sezonda hikâyesi de yenilenecek olan dizide ayrılıklar sürecek.