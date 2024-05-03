Leverkusen kasırgası. Seri 47 maça çıktı

Kaynak: AA
Leverkusen kasırgası. Seri 47 maça çıktı
Almanya şampiyonu, Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları sona erdi.

Almanya ekibi Bayer Leverkusen, İtalya'da konuk olduğu Roma karşısında 28. dakikada Florian Wirtz ve 73. dakikada Robert Andrich'in attığı gollerle 2-0 galip geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen bu sezon tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini sürdürdü ve 47 maça yükseltmiş oldu.

Günün diğer maçında ise Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya, bir diğer İtalya ekibi Atalanta'yı ağırladı. Atalanta, 11. dakikada Gianluca Scamacca ile 1-0 öne geçti. Olimpik Marsilya, rakibine 20. dakikada Chancel Mbemba ile cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmaların rövanşları, 9 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

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