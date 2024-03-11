ABD Eylem Tok ve oğlunu iade edecek mi? Kritik bilgi ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan’da Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybettiği kazaya karışan ve kazanın ardından annesi Eylem Tok ile birlikte yurtdışına firar eden 16 yaşındaki T.C. ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

ABD İADE ETMEYEBİLİR

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'na konuşan New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut, kendisine yöneltilen "ABD, Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok’u Türkiye’ye iade eder mi?" sorusunu "İsterse iade etmeyebilir" şeklinde yanıtladı.

Cahit Akbulut, 20 Kasım 1980'de Kenan Evren'in imzasıyla yürürlüğe giren Türkiye ile ABD arasındaki suçluların iadesi anlaşmasını anımsattı ve bu anlaşma kapsamında ABD'nin Türkiye'nin iade taleplerini değerlendirip gerekli adli süreçleri başlatacağın fakat özellikle Amerikan vatandaşı T.C.’nin istenirse iade edilmeyebileceğini ifade etti.

Akbulut, şimdiye kadar Türkiye'nin, Amerikan vatandaşı olmayan Türk vatandaşları Fethullah Gülen ve Rıza Sarraf'ı da iade taleplerine rağmen ABD'den sonuç alamadığının altını çizdi.

"BU İŞLER KOLAY DEĞİL"

“Türkiye ile ABD arasındaki suçluların iadesi anlaşması gereği, ABD'de bu işler kolay değil. Anlaşmaya göre, bir suçlunun ülkesine iadesi ancak Amerikan Adalet Bakanlığı'nın izni ve onayı ile gerçekleşebiliyor.” açıklamasını yapan Akbulut, anlaşmanın farklı kriterlerinin bulunduğunu ve 4. Maddeye göre, her iki ülkenin de kendi vatandaşını diğer ülkeye iade etmeme yetkisinin bulunduğunu söyledi.

Akbulut, söz konusu maddede, “ABD’nin yürütme makamı kendi isteğine göre, eğer uygun görürse, kendi vatandaşının iadesine karar verebilir” şeklinde bir ek olduğunu ifade etti ve “Eğer T.C., burada kalmak istediğini belirtirse ve Türkiye'ye dönerse üzerinde büyük baskı olacağını, kaçtığına dair birçok gerekçe sunabilir ve ABD, onu Türkiye'ye iade etmeyebilir.” İfadesini kaydetti.

ANNE AMERİKAN VATANDAŞI MI?

Cahit Akbulut, bir kişinin ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına sebep olan T.C.’nin, annesinin yardımıyla Türkiye'den kaçtığını ifade etti fakat anne Eylem Tok'un Amerikan vatandaşı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

“Yaptığımız araştırmalara göre Timur Cihantimur'un Amerikan vatandaşı olduğu anlaşılıyor. Havaalanı güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde elinde Amerikan pasaportuyla çıkış yaptığı net bir şekilde görülüyor.” ifadesini kullanan Akbulut, T.C.’nin ABD’de doğmuş olabileceğini ya da ailesinin önceden kendilerine vatandaşlık sağlayan EB-5 veya diğer yatırım programları aracılığıyla Green Card almış olabileceğinin düşünüldüğünü söyledi.