Flaş.. Flaş.. Adalet Bakanlığı Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında ABD'ye talepname hazırladı

İstanbul’da lüks araç ile emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan kazanın soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok'un iadesi için ABD'ye talepname hazırladı.