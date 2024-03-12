Flaş.. Flaş.. Adalet Bakanlığı Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında ABD'ye talepname hazırladı

Kaynak: AA / DHA / ANKA
Flaş.. Flaş.. Adalet Bakanlığı Yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında ABD'ye talepname hazırladı
İstanbul’da lüks araç ile emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan kazanın soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok'un iadesi için ABD'ye talepname hazırladı.

İstanbul Eyüpsultan’da lüks araç ile emniyet şeridinde arıza yapan ATV aracını kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin hayatına amal olan kazada 17 yaşındaki sürücü ve annesi Yazar Eylem Tok önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçmıştı.

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Türkiye gündemini sarsan bu olay sonrasında gözler Adalet Bakanlığına çevrilmiş ve konu ABD’nin iade edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

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Adalet Bakanlığı iaden için Bakanlık, 17 yaşındaki T.C. ve onu yurt dışına kaçıran annesi Tok'un ABD'den iadesi için talepname hazırlandı.

ADALET BAKANI: ABD'DEN İADELERİ İSTENDİ

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklama yapmış ve Tok ve oğlu T.C. hakkında tutuklama kararı verildiğini açıklamıştı.

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Tunç, ABD'den iadelerinin talep edildiğini bildirmişti. bugün ABD makamları ile irtibata geçti.

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