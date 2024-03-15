Eylem Tok’un oğlunun kaza sonrası küfürlü paylaşımı ortaya çıktı

Kemerburgaz’da, 1 Mart tarihinde yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., lüks aracıyla seyir halindeyken arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan 3 adet ATV araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kazanın ardından olay yerine gelen anne Eylem Tok’un, ehliyeti olmayan oğlu T.C.'yi önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

Kazada mağdurlardan birinin kaybolan cep telefonu Eylem Tok'un kullandığı araçta bulunurken, iki isim hakkında önce yakalama kararı çıkarılmış, ardından gıyaplarında tutuklama kararı verilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da ABD’den iade talebinde bulunulduğunu açıklamıştı.

Son olarak Eylem Tok ve oğlu T.C., ABD’nin New York kentinde görüntülendi. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden anne ile oğlun, neşe içinde ve kahkahalarla yürüdükleri görüldü.

AMBULANS ÇAĞIRMAK YERİNE VİDEO ÇEKMİŞLER

Türkiye günlerdir bu kazayı ve sonrasında yaşananları konuşmaya devam ederken olaya ilişkin yeni bir skandal daha gün yüzüne çıktı.

17 yaşındaki T.C. ve arkadaşlarının kaza sonrası cep telefonu ile olay yerini görüntülediği ve paylaştığı ortaya çıktı.

Kazanın hemen ardından çekildiği anlaşılan görüntülerde, T.C. ve arkadaşları, ambulans çağırmak yerine hasar alan araçları ile ilgilendiği görülüyor.

Öte yandan videoda, T.C. ve arkadaşlarının aracı görüntülerken "Böyle şansı s****" diyerek küfrettiği anlarda yer alıyor.

GEÇ GELEN YARDIM NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Soruşturma dosyasında görgü tanıklarının ifadesine dayanılarak, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin olay sonrasında dakikalarca ilk yardım beklediği, geç yapılan müdahaleler sebebiyle hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti.