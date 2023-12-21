ABD, Güney Kore ve Japonya'dan Kuzey Kore'ye kınama

Kaynak: Haber Merkezi
ABD, Güney Kore ve Japonya'dan Kuzey Kore'ye kınama
Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi ABD, Japonya ve Kuzey Kore tarafından kınandı.

Kuzey Kore'nin 17 ve 18 Aralık'ta Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki farklı balistik füze fırlatması ABD, Güney Kore ve Japonya tarafından ortak bildiriyle kınandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın dışişleri bakanları, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatma denemelerine ilişkin ortak bildiri kaleme aldı.

Pyongyang'ın devam eden "kışkırtmalarının" Kore Yarımadası'nda bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye attığı kaydedilen bildiride, "ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin 17 ve 18 Aralık'ta gerçekleştirdiği, aralarında kıtalar arası füzenin de bulunduğu balistik füze fırlatmalarını şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Yayınlanan bildiride, Pyongyang'ın füze fırlatmalarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiği belirtilerek Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarını sonlandırması yönündeki çağrı tekrarlandı.

Diğer yandan yandan, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında balistik füze fırlatmalarına değindi.

Kim, balistik füzenin, "düşman tarafından nükleer silahlarla kışkırtılmaları halinde nükleer saldırı düzenlemekten çekinmeyeceklerini" gösterdiğini ifade etti.

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